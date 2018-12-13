Эксперты не обнаружили следов от сверла в обшивке космического корабля "Союз МС-09". Поиск осуществлялся по фотографиям микрометеоритной защиты корабля, которые космонавты сделали во время выхода в открытый космос. Пробы, взятые из отверстия, будут переданы в лабораторию ФСБ для химического анализа.

В обшивке «Союза» не обнаружили следов от сверла

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