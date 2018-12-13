Космос

В обшивке «Союза» не обнаружили следов от сверла
Газета.Ru
09:58

Эксперты не обнаружили следов от сверла в обшивке космического корабля "Союз МС-09". Поиск осуществлялся по фотографиям микрометеоритной защиты корабля, которые космонавты сделали во время выхода в открытый космос. Пробы, взятые из отверстия, будут переданы в лабораторию ФСБ для химического анализа.
Газета.Ru09:58

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В обшивке «Союза» не обнаружили следов от сверла

Газета.Ru09:58

Следствие по дыре в «Союзе» отказалось от версии со сверлом

News.ru07:23

Следы сверления на фотографиях защиты «Союза» не найдены, сообщил источник

РИА Новости06:53

Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ

Вести.Ru06:15

Озвучены первые результаты изучения фото дырки в «Союзе»

Взгляд.ру07:12

Взятые с корабля «Союз МС-09» пробы и материалы передадут в лабораторию ФСБ

РЕН ТВ06:10

Источник: взятые в «Союзе МС-09» пробы и материалы передадут на анализ в лабораторию ФСБ

ТАСС05:57
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