Происшествия
В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
В общежитии московского вуза прошли массовые задержанияИзвестия11:36
По данным РЕН ТВ, стражи порядка нагрянули в общежитие утром 17 декабря после обращения группы студентов. Были изъяты травматические пистолеты и наркотики. Котиев эту информацию подтвердил.
Известия11:36
Оценить
728 человек отреагировали
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».Медиазона06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения кровли на заводе в Дзержинском
Обновлено в 02:50
Происшествия
Пожар в квартире на северо-востоке Москвы потушен
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Одессе неизвестные сорвали суд по делу о трагедии в Доме профсоюзов
Обновлено в 15:06
Происшествия
Осужденного браконьера в США обязали пересматривать фильм «Бэмби»
Американский суд заставил браконьера в качестве одного из наказаний за незаконное убийство нескольких сотен оленей до конца заключения ежемесячно пересматривать мультипликационный фильм «Бэмби».
Обновлено в 15:14
Происшествия
Глушаков приехал на допрос в полицию
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Ростовской области около 20 человек попали в больницу с отравлением
Обновлено в 14:36
Происшествия
Племянницу писателя Габриэля Маркеса освободили из плена в Колумбии
Племянницу писателя Габриэля Гарсии Маркеса освободили из плена в Колумбии.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Суд смягчил приговор модели Кире Майер за нападение на полицейского
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Москве ввели план «Перехват» после конфликта со стрельбой
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Аргентине из-за странных звуков из гроба прервали похороны
Родственники были вынуждены остановить похоронную процессию, так как из гроба, по словам водителя катафалка, доносились странные звуки.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Китаец попал в больницу из-за привычки нюхать свои носки
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Новосибирске рецидивист сбежал из психбольницы
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Югре сгорело два дома, пострадали 10 человек
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Москве электричка сбила двух мужчин
Двое мужчин погибли под колесами электропоезда на перегоне Портновская-Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике
Как сообщает информагентство «Москва», 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля.
Обновлено в 05:22