Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
Известия
11:36

По данным РЕН ТВ, стражи порядка нагрянули в общежитие утром 17 декабря после обращения группы студентов. Были изъяты травматические пистолеты и наркотики. Котиев эту информацию подтвердил.
Известия11:36
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
Медиазона06:05

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