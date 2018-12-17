Происшествия
В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовИнтерфакс08:51
Студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе задержали в ходе мероприятий МВД и Росгвардии в общежитии вуза в Москве, часть из них уже отпущены и вернулась к занятиям.
Интерфакс08:51
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Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».Медиазона06:05
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