с чего всё началось

Студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе задержали в ходе мероприятий МВД и Росгвардии в общежитии вуза в Москве, часть из них уже отпущены и вернулась к занятиям.

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