Происшествия

В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Интерфакс
08:51

Студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе задержали в ходе мероприятий МВД и Росгвардии в общежитии вуза в Москве, часть из них уже отпущены и вернулась к занятиям.
Интерфакс08:51
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
Медиазона06:05

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