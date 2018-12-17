Происшествия
В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
РИА Новостивчера в 19:09
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Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».Медиазонавчера в 06:05
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