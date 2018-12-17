Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
РИА Новости
вчера в 19:09

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
РИА Новостивчера в 19:09
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
Медиазонавчера в 06:05

Подробнее о событии

Евкуров поручил найти устроивших конфликт в Москве студентов из Ингушетии

РБК13:38

Руководство Ингушетии и московского вуза запросило МВД о причинах задержаний студентов

Интерфакс09:57

Землячество Ингушетии привлекут к работе комиссии по факту задержания студентов

Москва 2413:54

Власти Ингушетии ищут в Москве прогульщиков из республики после задержаний в РГГРУ

Говорит Москва12:45

Студентам с Кавказа обещают облавы

URA.Ru10:38

Сами виноваты: Поведение студентов-ингушей из РГГРУ довело их до скандала

Царьград13:15

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

РИА Новостивчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Происшествия

Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

Обновлено в 13:19
Происшествия

В посольстве рассказали о состоянии моряков «Кузьмы Минина»

Обновлено в 12:36
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

В Кемерове во время детского утренника умер Дед Мороз. Новогодний праздник проходил для детей четырехлетнего возраста.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Нижегородской области автобус врезался в дерево

Предварительно установлено, что на момент аварии в автобусе находились 15 человек, 13 из них с различными травмами обратились за медицинской помощью.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Литве задержан гражданин России

Литовские правоохранители задержали 18 декабря в Вильнюсе гражданина России.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

В Дагестане в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Томске произошел пожар в торговом центре

В Томске произошел пожар в торговом центре "Стройпарк". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
Происшествия

Убийство в подмосковном магазине из-за места в очереди попало на видео

В одном из подмосковных магазинов мужчину убили за то, что он не уступил другому покупателю место в очереди.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком под Тюменью

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП, произошедшего под Тюменью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Водитель маршрутки на Кубани высадил потерявшую сознание пассажирку

Сотрудники полиции Тимашевского района Краснодарского края проводят проверку после публикации видео в интеренете, где пассажирку, находившуюся без сознания, высадили из маршрутного такси, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Обновлено в 04:52
Происшествия

Суд вынес приговор одному из напавших на школу в Перми подростков

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Екатеринбурге аварийно сел летевший из Таиланда самолет

Обновлено в 08:37
Происшествия

На севере Москвы потушили возгорание на 100 «квадратах»

Обновлено в 11:05
Главное