Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
РИА Новости
вчера в 19:09

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
РИА Новостивчера в 19:09
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
Медиазонавчера в 06:05

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