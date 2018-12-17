Происшествия

В общежитии московского вуза прошли массовые задержания
РИА Новости
19:09

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе утром в понедельник прошли профилактические мероприятия МВД, в ходе которых полицейские задержали и доставили в полицию несколько десятков студентов.
РИА Новости19:09
с чего всё началось
Также на сайте МГРИ-РГГРУ опубликовали сообщение
, в котором говорилось, что МВД и Нацгвардия провели в общежитии «профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений».
Медиазона06:05

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В общежитии московского вуза прошли массовые задержания

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