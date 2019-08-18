Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав ВолодинREGNUM 06:28

Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта. Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Первый самолет приземлился в новом аэропорту Саратова

Вечерняя Москва07:33

Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс

РИА Новости04:33

Саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс

Четвертая Власть04:27

«Гагарин» принял тестовый рейс из Москвы

Взгляд-инфо04:15

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

Ведомости05:10

Первый самолет в аэропорту «Гагарин» встретили водяной аркой

Версия-Саратов04:45

Сергей Пускепалис о «Гагарине»: «Просто потрясающий аэропорт»

Саратов 2406:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Происшествия

С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов

Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США

Обновлено в 18:31
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку

Семья была благополучной, подросток учился на пятерки и принимал участие в олимпиадах Ульяновский подросток, убивший свою семью, перед смертью оставил записку, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено в 09:56
Кино

«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Транспорт

В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России

Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.
Обновлено в 20:39
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой

Обновлено в 06:42
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх

Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 15:19
Энергетика

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Происшествия

В Самаре загорелось мазутное озеро, есть видео

В районе Зубчаниновка, недалеко от Аэропорт 2, загорелось нефтяное озеро, об этом сообщили очевидцы ЧП.
Обновлено в 07:32
Технологии

Пятая часть компаний мира не хочет использовать IT при наборе персонала - исследование

Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка

По словам Вяземского, 16-летний школьник не был у него в программе, но присутствовал на региональном финале «Умниц и умников» в качестве зрителя.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Пациент румынской психбольницы убил четырех человек

В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Теннис

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:19
Общество

Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка

Обновлено в 08:29
Здоровье

Известный врач рассказал о серьёзной опасности кошачьих царапин

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что игры с животными могут привести к катастрофическим последствиям.
Обновлено в 20:00
Энергетика

Энергетика мусора получила новый стимул от государства

Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол

«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью

В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Политика

СМИ назвали главных стран-должников России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Футбол

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено в 17:58
Космос

Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»

Обновлено вчера в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное