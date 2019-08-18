Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав ВолодинREGNUM 06:28
Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта. Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде.
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Общество
В прокат выходит победитель «Кинотавра»
Обновлено в 17:30
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Политика
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Теннис
Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Футбол
Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
Обновлено в 10:50
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Происшествия
При падении легкомоторного самолета на дом в США погиб один человек
Один человек погиб при падении небольшого самолета на жилой дом в штате Нью-Йорк, сообщает местный филиал телеканала ABC.
Обновлено в 00:47
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Общество
Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты Boeing 737 Max
Авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы, выполняемые Boeing 737 Max.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Кино
Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком
Обновлено в 14:02
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Большинство респондентов положительно относятся к медицинским браслетам и интересуются возможностью выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
Дани Алвес забил гол в дебютном матче за «Сан-Паулу»
Обновлено в 16:37
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07