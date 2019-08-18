Транспорт

В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав ВолодинREGNUM 06:28

Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта. Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде.
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