Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав ВолодинREGNUM 06:28
Именно Володин прилетел первым рейсом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе председатель Госдумы уже был в Саратове и проверял готовность аэропорта. Напомним, что новый аэропорт «Гагарин» будет принимать все типы самолетов при любой погоде.
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Армия и оружие
ВСУ под прикрытием перемирия продолжают перебрасывать в Донбасс военную технику
Обновлено в 08:27
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
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Футбол
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Обновлено в 11:38
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
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Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
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Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
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В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
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Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
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Происшествия
В Москве автобус с китайцами врезался в столб, пострадали 20 человек
В автобусе находились 32 человека, большинство из которых — иностранцы. Различные травмы получили 20 человек, их госпитализировали.
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Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова удивила постом о разводе
Обновлено в 15:55
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Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
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Кино
Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»
Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
Обновлено в 14:59
Футбол
Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
Обновлено в 16:00
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 19 по 25 августа
Близнецы Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали.
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Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати
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Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Футбол
«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса
«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом»
«Сент-Этьен» не смог победить «Брест» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Интерес россиян к инновациям в области медицины растет, однако не все ее сферы получают одинаковый уровень доверия со стороны общественного мнения.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
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