Общество
Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»Известия 07:48
Большинство личностей переместились в него из списка, появившегося на прошлой неделе. Возглавила новый «рейтинг травли» журналистка Божена Рынска. Поводом для ненависти стало интервью, которая Рынска дала Ксении Собчак после самоубийства ее мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко.
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Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.RT на русском05:04
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