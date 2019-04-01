Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»Известия 07:48

Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.

с чего всё началось

Большинство личностей переместились в него из списка, появившегося на прошлой неделе. Возглавила новый «рейтинг травли» журналистка Божена Рынска. Поводом для ненависти стало интервью, которая Рынска дала Ксении Собчак после самоубийства ее мужа — медиаменеджера Игоря Малашенко.

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