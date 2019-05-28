В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русскиКлопс вчера в 16:12

с чего всё началось

В марте 2019 года у Rammstein вышло видео на песню Deutschland. Клип длится более девяти минут, в нём члены группы предстали во многих образах, среди них — заключённые концлагеря и римские легионеры.

Политика США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

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Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Происшествия У посетителя кафе в центре Москвы украли часы стоимостью 2 млн рублей Часы стоимостью 2 млн рублей украли у мужчины в кафе на улице Маши Порываевой в центре Москвы.

Шоу-бизнес Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

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Гаджеты Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.

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Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

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