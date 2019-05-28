Музыка
В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русскиКлопс вчера в 16:12
В марте 2019 года у Rammstein вышло видео на песню Deutschland. Клип длится более девяти минут, в нём члены группы предстали во многих образах, среди них — заключённые концлагеря и римские легионеры.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Немецкая группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer («Иностранец»), в припеве которой звучат фразы на русском, английском и французском.Дождьвчера в 15:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому
Фонтанка.Рувчера в 13:46
Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»
Говорит Москвавчера в 16:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
У посетителя кафе в центре Москвы украли часы стоимостью 2 млн рублей
Часы стоимостью 2 млн рублей украли у мужчины в кафе на улице Маши Порываевой в центре Москвы.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках
Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено 27 мая в 05:53
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено в 02:20
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Гаджеты
Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети
Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Не нужно просить «дать Зеленскому время». Времени для Украины больше нет
Как сообщает украинское министерство финансов, объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос еще на 1,9%. Или, в абсолютных цифрах, на 1,51 миллиарда долларов и составил на конец апреля 79,82 миллиарда долларов США.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 00:32
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Фарш прошел проверку по 68 показателям: так, специалисты исследовали его на предмет содержания тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, а также массовую долю общего белка и жира, внешний вид, запах, консистенцию и степень измельчения продукта.
Обновлено в 02:51
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути
Операторы связи оказались не готовы предоставлять необходимую для ее реализации информацию, да и Минкомсвязь видит решение проблемы не в технических мерах, а в разъяснительной работе с гражданами.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Россияне вернулись в режим экономии
Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено вчера в 14:20