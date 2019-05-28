Музыка

В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русскиКлопс вчера в 16:12

В марте 2019 года у Rammstein вышло видео на песню Deutschland. Клип длится более девяти минут, в нём члены группы предстали во многих образах, среди них — заключённые концлагеря и римские легионеры.
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Rammstein «взорвали» Сеть клипом про «мигрантов»

Российская газетавчера в 16:59

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Life.ruвчера в 14:29

Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в клипе Rammstein

ТК Звездавчера в 14:43

Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

News.ruвчера в 16:22

Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому

Фонтанка.Рувчера в 13:46

Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»

Говорит Москвавчера в 16:20

Солист Rammstein спел «Я люблю тебя» по-русски в новом клипе

Дождьвчера в 15:37
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено вчера в 10:50
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом

В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова показала свои новые татуировки

Фото, которое актриса опубликовала на своей страничке в соцсети, она сопроводила шуточной подписью: «Когда дома не нашлось бумаги, но мама была свободна!»
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова.
Обновлено 27 мая в 23:09
Армия и оружие

В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Жители России перешли в режим жёсткой экономии

В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено вчера в 11:22
Наука

Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков

Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено вчера в 00:37
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено вчера в 05:54
Религия

Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе

Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе.
Обновлено вчера в 08:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

Mail.ru Group отправит облака за рубеж

Компания запустит сервис "Диск-О" в США и других странах Mail.ru Group выходит на международный рынок облачных сервисов, на котором планирует за год привлечь 1 млн пользователей.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
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В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

Обновлено вчера в 01:48
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Rammstein
Немецкая группа
Немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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