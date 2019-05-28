Музыка
В новом клипе Rammstein Тилль Линдеманн заговорил по-русскиКлопс вчера в 16:12
В марте 2019 года у Rammstein вышло видео на песню Deutschland. Клип длится более девяти минут, в нём члены группы предстали во многих образах, среди них — заключённые концлагеря и римские легионеры.
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Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому
Фонтанка.Рувчера в 13:46
Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»
Говорит Москвавчера в 16:20
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
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В России предложили запретить псевдопивные напитки
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Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
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В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом
В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
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Чулпан Хаматова показала свои новые татуировки
Фото, которое актриса опубликовала на своей страничке в соцсети, она сопроводила шуточной подписью: «Когда дома не нашлось бумаги, но мама была свободна!»
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Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова.
Обновлено 27 мая в 23:09
Армия и оружие
В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Жители России перешли в режим жёсткой экономии
В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено вчера в 00:37
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено вчера в 05:54
Религия
Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе
Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе.
Обновлено вчера в 08:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Mail.ru Group отправит облака за рубеж
Компания запустит сервис "Диск-О" в США и других странах Mail.ru Group выходит на международный рынок облачных сервисов, на котором планирует за год привлечь 1 млн пользователей.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
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Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено вчера в 01:48