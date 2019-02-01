Экономика

В новом году россияне стали больше тратить на еду и бензинТВ Центр 01:34

Траты россиян на бензин, продукты и еду в общепите выросли на 8-11 процентов по сравнению с декабрем 2018 года. Рост цен обусловлен инфляцией и повышением НДС. Средний чек в супермаркетах вырос до 750 рублей, а в кафе – до 1,2 тысячи рублей.
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Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита — на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах — на 2%, до 519 рублей.
Известиявчера в 16:01

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Дешевого бензина в России не будет — мнение

REGNUM05:08

Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС

Известиявчера в 16:01

Средний чек россиян подрос в январе

Телеканал 360°01:23

Россияне стали больше тратить на бензин

РЕН ТВвчера в 21:44

За первый месяц повышения НДС чек россиян вырос в супермаркетах, точках общепита и на АЗС

Znak.comвчера в 21:27

Расходы россиян на бензин и еду за месяц выросли на 8-11%

URA.Ruвчера в 19:59

В январе больше всего взлетели цены на дополнительные товары на АЗС и в общепите

Комсомольская правда02:56
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
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