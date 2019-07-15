Кино

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщинаNews.ru вчера в 04:44

В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Комсомольская правдавчера в 18:28

Агентесса 007: как продюсеры намереваются сделать Бонда актуальнее

РБКвчера в 05:43

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Эхо Москвывчера в 11:26

СМИ: нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

ТАССвчера в 04:54

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 04:52

Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщина

News.ruвчера в 04:44

Нового агента 007 в фильме о Джеймсе Бонде сыграет темнокожая актриса

Дождьвчера в 11:14
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
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Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

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Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни

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Армия и оружие

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Общество

Россияне увидят лунное затмение

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Политика

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Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
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Джеймс Бонд
Фильм, 1953
Коммандер Военно-морского флота Великобритании, также известный как «агент 007» - главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется «бондианой» и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1954 по 2015 годы вышло 27 фильмов. Серия принесла её создателям более 7 млрд долларов США, став четвёртым по успешности киносериалом в истории.
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