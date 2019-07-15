Кино
Джеймса Бонда в новой серии сыграет темнокожая женщинаNews.ru вчера в 04:44
В новом 25-м фильме про Джеймса Бонда агентом 007 может стать женщина. Об этом сообщают британские СМИ.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной
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