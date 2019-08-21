Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек.

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

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