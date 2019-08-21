Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчинаРИА Новости 03:09
Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. В соцсетях распространилось видео, на котором зафиксирован конфликт в Краснодаре с участием примерно 10 человек.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино
Обновлено в 04:30
Здоровье
Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви
Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Пилот воздушного шара пострадал при падении в Подмосковье
Обновлено вчера в 15:09
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции
Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам
Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин впервые отреагировал на митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Россия может выдать Украине пятерых заключенных
Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%
Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб.
Обновлено в 02:34
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Политика
Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского
Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Политика
В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений
Обновлено в 04:21