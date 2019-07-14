с чего всё началось

Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

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