В нескольких регионах России разрешат криптовалютуLenta.ru вчера в 19:55

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Политика Боярский назвал шляпу Ким Чен Ына изысканной и романтичной Актёр счел, что выбор шляпы в качестве головного убора сделало образ главы Северной Кореи романтичным и придало ему шарм, поскольку поклон со шляпой будет более изысканным, чем без нее.

Армия и оружие Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.

Политика Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Политика Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".

Происшествия В Саратове женщине по ошибке удалили грудь В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Происшествия На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Политика СБУ сообщила о появлении на Украине «сепаратистских опросов» Служба безопасности Украины (СБУ) обеспокоена появлением на Украине анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода того или иной области из состава страны.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Энергетика Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Политика В Крыму отменят национальный роуминг Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.

Происшествия В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Игры Авторы For Honor представили кинематографический трейлер нового героя На официальном YouTube-канале студии Ubisoft разработчики For Honor представили кинематографический трейлер нового героя игры.

Здоровье Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.

Политика Песков рассказал про выстраивание отношений с Украиной при Зеленском "В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства и, в том числе, вектор политики в отношении Украины, именно на основании этих конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины", - пояснил представитель Кремля.

Политика Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.

Политика Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке производства Винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство на длительный срок по причине дефицита винной бутылки.