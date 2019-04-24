Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалютуLenta.ru вчера в 19:55
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
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Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Обновлено в 02:45
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Кино
Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»
Как сообщает телеканал CNN, в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн, занимавший пост замдиректора ЦРУ с 2015 по 2017 год.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Политика
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
ФСБ задержала двух бывших участников банды Басаева
ФСБ задержала двух бывших боевиков Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине
Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Спорткар Nissan 370Z 50th Anniversary отличился праздничной ливреей
К 50-летию спортивных автомобилей семейства Z компания японская компания на нью-йоркском автосалоне представила памятную серию Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.
Обновлено в 03:25
Общество
Пастор изгонял из женщины демонов длительными поцелуями
Обновлено в 00:01
Политика
СПЧ предложит Зеленскому освободить Вышинского
Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по правам человека при президенте предложит лидирующему на украинских выборах Владимиру Зеленскому освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено 22 апреля в 07:03
Музыка
Киркоров пожелал дочери Алсу успеха в финале шоу «Голос. Дети»
Если бы не знал никто, что Микелла — дочка Алсу, то на нее бы не так смотрели, не так бы спрашивали с ребенка, как требуют сейчас.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 03:27
Политика
Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России
Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать.
Обновлено в 03:02
Экономика
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Магнитогорске скончался 10-летний школьник
Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве на станции метро «Бауманская» погиб мужчина
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Под Тюменью шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом
24 апреля, примерно в 10:00, под Тюменью сразу шесть человек пострадали в серьезном ДТП между автобусом и самосвалом MAN.
Обновлено в 02:46
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30