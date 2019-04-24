В нескольких регионах России разрешат криптовалютуLenta.ru вчера в 19:55

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Культура Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.

Общество Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.

Происшествия Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.

Армия и оружие Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.

Кино Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов» Как сообщает телеканал CNN, в эпизоде сериала снялся офицер Дэвид Коэн, занимавший пост замдиректора ЦРУ с 2015 по 2017 год.

Экономика Сбербанк станет совладельцем Rambler Group Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Здоровье Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Происшествия ФСБ задержала двух бывших участников банды Басаева ФСБ задержала двух бывших боевиков Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

Армия и оружие Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Авто Спорткар Nissan 370Z 50th Anniversary отличился праздничной ливреей К 50-летию спортивных автомобилей семейства Z компания японская компания на нью-йоркском автосалоне представила памятную серию Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.

Политика СПЧ предложит Зеленскому освободить Вышинского Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по правам человека при президенте предложит лидирующему на украинских выборах Владимиру Зеленскому освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Музыка Киркоров пожелал дочери Алсу успеха в финале шоу «Голос. Дети» Если бы не знал никто, что Микелла — дочка Алсу, то на нее бы не так смотрели, не так бы спрашивали с ребенка, как требуют сейчас.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Политика Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать.

Экономика Росстат решил измерять уровень бедности новым способом Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.

Происшествия В Магнитогорске скончался 10-летний школьник Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Политика Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Экономика В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.

Происшествия Под Тюменью шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом 24 апреля, примерно в 10:00, под Тюменью сразу шесть человек пострадали в серьезном ДТП между автобусом и самосвалом MAN.