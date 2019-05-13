Происшествия

В немецком аэропорту в самолет Меркель врезался автомобильВ городе R 02:15

В самолет, который перевозит канцлера Германии Ангелу Меркелль, в аэропорту города Дортмунд врезался минивэн модели Renault Trafic. Такого рода новость сообщает известное издание Bild.
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В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

Газета.Ruвчера в 16:53

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

РБКвчера в 14:38

Автомобиль врезался в самолет Меркель

Телеканал 360°вчера в 14:23

В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

РИА Новостивчера в 14:10

В самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль

Lenta.ruвчера в 13:16

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

Известиявчера в 12:46

Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда

ТАССвчера в 12:27
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Обновлено в 02:33
Общество

В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:49
Хоккей

Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать

Времени больше не было, пришлось это сделать.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:14
Кино

Составлен рейтинг лучших злодеев из сериалов

Первое место в списке главных злодеев из сериалов занимает Серсея Ланнистер из знаменитой саги «Игра престолов», роль которой исполнила Лина Хиди.
Обновлено в 03:30
Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы

68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:41
Кино

Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп

Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Авто

Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию

Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею

Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Хоккей

Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Авто

В УАЗ обещают, что новый «Патриот» будет только лучше

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Здоровье

В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Обновлено в 03:47
Кино

Опубликован трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Тринадцатого мая на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Walt Disney Studios появился первый тизерный видеоролик (смотрите ниже) грядущего фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Обновлено в 03:32
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Политика

National Interest предложил России и США поделить мир между собой

Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Авто

Российский авторынок в апреле показал падение

Обновлено вчера в 06:57
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