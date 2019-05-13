В немецком аэропорту в самолет Меркель врезался автомобильВ городе R 02:15

В самолет, который перевозит канцлера Германии Ангелу Меркелль, в аэропорту города Дортмунд врезался минивэн модели Renault Trafic. Такого рода новость сообщает известное издание Bild.

В немецком аэропорту в самолет Меркель врезался автомобиль

Политика В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.

Общество В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.

Авто Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам апреля Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.

Кино Составлен рейтинг лучших злодеев из сериалов Первое место в списке главных злодеев из сериалов занимает Серсея Ланнистер из знаменитой саги «Игра престолов», роль которой исполнила Лина Хиди.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Общество Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы 68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Политика Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.

Армия и оружие В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия.

Авто Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Транспорт Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Экономика Россияне начали получать доплаты к пенсиям Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .

Кино Опубликован трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Тринадцатого мая на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Walt Disney Studios появился первый тизерный видеоролик (смотрите ниже) грядущего фильма "Малефисента: Владычица тьмы".