Происшествия
В немецком аэропорту в самолет Меркель врезался автомобильВ городе R 02:15
В самолет, который перевозит канцлера Германии Ангелу Меркелль, в аэропорту города Дортмунд врезался минивэн модели Renault Trafic. Такого рода новость сообщает известное издание Bild.
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Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет.
Обновлено в 02:59
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:49
Хоккей
Мерзликин: если Задоров что-то мне сделает в матче с Россией, придётся отвечать
Времени больше не было, пришлось это сделать.
Обновлено в 03:00
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Составлен рейтинг лучших злодеев из сериалов
Первое место в списке главных злодеев из сериалов занимает Серсея Ланнистер из знаменитой саги «Игра престолов», роль которой исполнила Лина Хиди.
Обновлено в 03:30
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:41
Кино
Зрители обнаружили в «Игре престолов» новый ляп
Зрители "Игры престолов" обнаружили новый ляп, допущенный создателями телесериала.
Обновлено в 01:53
Авто
Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию
Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею
Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Хоккей
Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Авто
В УАЗ обещают, что новый «Патриот» будет только лучше
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше.
Обновлено в 01:04
Кино
Опубликован трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Тринадцатого мая на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Walt Disney Studios появился первый тизерный видеоролик (смотрите ниже) грядущего фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Обновлено в 03:32
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено вчера в 06:57