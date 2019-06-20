Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» выявлено новое загрязнениеRuNews24.ru вчера в 10:46
Признаки загрязнения нефти хлороганикой были выявлены на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщили в «Транснефти». Присутствие загрязняющих веществ обнаружилось после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава».
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с чего всё началось
На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБКвчера в 06:23
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