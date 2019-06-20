Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» выявлено новое загрязнениеRuNews24.ru вчера в 10:46

Признаки загрязнения нефти хлороганикой были выявлены на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщили в «Транснефти». Присутствие загрязняющих веществ обнаружилось после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава».
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с чего всё началось

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБКвчера в 06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ruвчера в 10:07

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБКвчера в 06:23

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвывчера в 10:02

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомостивчера в 06:48

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъвчера в 06:46

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождьвчера в 06:26

Минск исключил использование загрязненной нефти при транспортировке в Польшу и на Украину

ТАССвчера в 08:42
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусьвчера в 09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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