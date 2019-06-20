Энергетика

Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»Телеканал 360° вчера в 06:46

В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу. Прокачку нефти временно остановили.
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с чего всё началось

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБКвчера в 06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ruвчера в 10:07

Минск исключил использование загрязненной нефти при транспортировке в Польшу и на Украину

ТАССвчера в 08:42

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождьвчера в 06:26

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомостивчера в 06:48

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъвчера в 06:46

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвывчера в 10:02

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБКвчера в 06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусьвчера в 09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
Финансы

ФРС США второй раз в этом году помогла России

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».
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Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
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Армия и оружие

В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника

После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
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Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак

За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.
Обновлено в 02:21
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
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Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Технологии

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных

Настолько простой способ вывода информации объясняется тем, что защитные DLP-системы чаще всего фиксируют скачивание баз на флешку или в «облако», но способны выявить фотографирование экрана.
Обновлено вчера в 19:41
Гаджеты

Google отказалась от производства планшетов

Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Твиттере сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.
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Найден череп уникального гибрида белухи и «морского единорога»

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Обновлено в 01:54
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»

Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Петербургского профессора связали и ограбили в собственном доме

По словам пострадавшего, двое неизвестных в масках проникли к нему в дом, распылили в лицо газ из баллончика и связали.
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Длинный рабочий день повышает риск инсульта в полтора раза

Оказалось, что регулярные длинные рабочие дни серьезно повышают риск возникновения разных сердечно-сосудистых заболеваний и даже инсульта.
Обновлено в 02:44
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
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Армия и оружие

Американский противолодочный самолет P-8 Poseidon показали изнутри

Обновлено в 01:54
Армия и оружие

На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Политика

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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