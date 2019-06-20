Энергетика
Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»Телеканал 360° вчера в 06:46
В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу. Прокачку нефти временно остановили.
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с чего всё началось
На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБКвчера в 06:23
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