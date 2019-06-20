Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»Телеканал 360° вчера в 06:46

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу. Прокачку нефти временно остановили.

Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

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