Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

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На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвы10:02

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

ТАСС07:20
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Ашберн

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
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«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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