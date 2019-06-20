В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Rebel Galaxy В Epic Games Store очередная ротация бесплатных игр: магазин перестал раздавать Enter the Gungeon, но зато на её место пришла космическая Rebel Galaxy.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

Политика Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Политика Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.

Единоборства Лебедев и Гуламирян договорились о бое Напомним, что Денис Лебедев был восстановлен в звании чемпиона WBA после перехода Александра Усика в супертяжелый вес (до этого он владел званием WBA Champion in Recess — «чемпион в отпуске»).

Армия и оружие Иран забрал обломки сбитого беспилотника США Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.

Политика Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Космос Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.

Политика Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Политика Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17 Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.

Происшествия Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.

Музыка На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Политика Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.