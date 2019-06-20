Энергетика

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефтьВедомости 06:48

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть».
Читать в источнике
с чего всё началось

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
РБК06:23

Подробнее о событии

На польском участке «Дружбы» опять обнаружили «грязную» нефть

Газета.Ru10:07

Транзит нефти РФ в направлении Польши приостанавливался из-за превышения хлорорганики

ТАСС07:20

В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

Дождь06:26

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости06:48

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

Коммерсантъ06:46

На польском участке нефтепровода «Дружба» зафиксировано новое загрязнение

Эхо Москвы10:02

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

РБК06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон

«Гомельтранснефть Дружба» исключает транспортировку загрязненной нефти

КП - Беларусь09:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Авто

Компания Lexus представила новые адаптивные фары BladeScan

Обновлено вчера в 23:47
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Общество

Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Общество

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено в 17:39
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Общество

СК подготовил закон о введении в УК новых статей о врачебных ошибках

Следственный комитет подготовил законопроект о введении в уголовный кодекс новых статей о врачебных ошибках.
Обновлено в 05:36
Общество

В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет

Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Кино

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: сбитый беспилотник США летел из ОАЭ

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал он.
Обновлено в 15:21
Экономика

Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд

На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
Обновлено в 13:21
Кино

Актерский состав Space Jam 2 пополнили несколько звезд НБА

Обновлено в 11:48
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика

Зеленский отменил 159 указов своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика

Президент Чехии Милош Земан призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан выразил мнение, что антироссийские санкции нужно отменить.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Слухи о возвращении цыган в Чемодановку не подтвердились

Обновлено в 14:16
Политика

КС Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины в ходе пленарного заседания палаты КСУ признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное