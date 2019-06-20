Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»Московский Комсомолец вчера в 06:41

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.

Происшествия Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в РФ В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Экономика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Общество Путин сделал заявку Моору на подключение к водопроводу в Каскаре Губернатор заверил президента, что в 2020 году водопровод будет построен, но заявку о подключении можно сделать уже сейчас.

Шоу-бизнес Собчак отказалась от алиментов Виторгана Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Политика На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Другая уроженка Удмуртии – Елизавета Туктамышева отправится в Китай и США Фигуристка Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Транспорт В России введут новый штраф для водителей В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко нашла у себя скрытое ожирение Кстати, хотя певица давно не имеет проблем с лишним весом, но она уже вынужденно сидит на безглютеновой диете из-за аллергии.

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.

Происшествия Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.

Гаджеты Google попрощалась с планшетами. Преемник Pixel Slate не увидит свет Рик Остерло Источники добавляют, что в разработке были два новых планшета, оба были меньше, чем Pixel Slate, однако на этой неделе они были похоронены вместе с желанием Google впредь заниматься планшетами.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Общество Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.