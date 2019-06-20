Энергетика
Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»Московский Комсомолец вчера в 06:41
Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
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с чего всё началось
На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».РБКвчера в 06:23
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Обновлено вчера в 15:16
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Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии
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Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
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