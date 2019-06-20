Энергетика

Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»Московский Комсомолец вчера в 06:41

Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
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На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».
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