с чего всё началось

В Саратовской области в объекты незавершенного строительства вложили 15,1 млрд руб. Об этом сообщает Счетная палата РФ по итогам анализа финансовой отчетности.

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".

Общество Губернатор Красноярского края нагрубил жителям затопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил пострадавшими от наводнения в Канске.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции» Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.

Шоу-бизнес Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.

Общество Школу в виде самолета построят в Крылатском В московском районе Крылатское построят школу в форме самолета. Об этом сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Армия и оружие Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.

Происшествия Преподаватель МГУ найден мертвым в Москве В квартире в Москве обнаружили тело заслуженного преподавателя МГУ Григория Судьина.

Шоу-бизнес Сергей Безруков показал, как забоится о своих детях Знаменитый актер и музыкант Сергей Безруков, вернувшись в Сестрорецк, где ровно год назад проходили съемки клипа на композицию его рок-коллектива «Крестный папа» под названием «С какой мы планеты», поделился с подписчиками своего аккаунта в социальных сетях трогательным видеороликом, в котором запечатлено его обновленное семейство – теперь уже с семимесячным сыном.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Культура Организаторы «Тавриды» исполнили мечту семилетней девочки На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» удалось исполнить мечту семилетней девочки из Томской области Екатерины Шик.

Политика Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.

Политика Канада решила поставлять вооружение на Украину В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду была достигнута договоренность о поставке вооружения на Украину, передает "Украинские новости".

Экономика Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).

Здоровье Веранды здоровья открылись в столичных парках В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Происшествия В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.