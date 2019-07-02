с чего всё началось

В Саратовской области в объекты незавершенного строительства вложили 15,1 млрд руб. Об этом сообщает Счетная палата РФ по итогам анализа финансовой отчетности.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Политика Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Экономика Курс рубля упал к доллару и евро. Что будет дальше с российской валютой? В понедельник,1 июля, в течение дня курс доллара опускался ниже ₽62,8. За день российская валюта выросла на 0,4% в паре с долларом и на 1,2% в паре с евро.

Происшествия Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.

Шоу-бизнес Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Авто В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Российские и зарубежные СМИ опубликовали расследование Ивана Голунова, из-за которого, по словам журналиста, началось его уголовное преследование.

Происшествия В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Баскетбол Форвард «Басконии» Хиллиард подписал контракт с ЦСКА Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с БК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Здоровье Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

Политика Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси Президент России направил белорусскому лидеру поздравление с Днем независимости, сообщили в пресс-службе Кремля.

Происшествия В «Мега Дыбенко» ограблен ювелирный магазин Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне ночью с 00.20 до 00.50 в ТРЦ «Мега Дыбенко», расположенном на 12 км Мурманского шоссе, неизвестный преступник, разобрав часть навесного потолка, через крышу проник в помещение ювелирного магазина «Санлайт» на 2-м этаже.

Гаджеты Xiaomi выпустила совершенно новую недорогую линейку смартфонов Новая серия Xiaomi Xiaomi представила в Китае абсолютно новую серию смартфонов под названием Mi CC9.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Экономика Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами «Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.

Общество Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.