Экономика

В недостроенные объекты Саратовской области вложено 15 млрд рублейСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 08:11

В Саратовской области в объекты незавершенного строительства вложили 15,1 млрд руб. Об этом сообщает Счетная палата РФ по итогам анализа финансовой отчетности.
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Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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