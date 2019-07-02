Экономика
В недостроенные объекты Саратовской области вложено 15 млрд рублейСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 08:11
В Саратовской области в объекты незавершенного строительства вложили 15,1 млрд руб. Об этом сообщает Счетная палата РФ по итогам анализа финансовой отчетности.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 03:03
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