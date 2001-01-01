Космос
В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска31 канал Челябинска 01:35
Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью. Яркий светящийся «поезд» запечатлел уральский астроном-любитель Илья Янковский.
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«Как будто светящийся поезд»: фотограф снял рой спутников Starlink над Свердловской областью
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