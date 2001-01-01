Космос

В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска31 канал Челябинска 01:35

Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью. Яркий светящийся «поезд» запечатлел уральский астроном-любитель Илья Янковский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Космический поезд» из спутников Starlink в небе над Уралом снял астроном-любитель

Новый День03:15

«Поезд» Илона Маска пролетел над Уралом

News.ru02:25

Спутники Илона Маска пролетели над Уралом

URA.Ruвчера в 23:32

Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска

КП - Екатеринбург00:51

В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска

Rusvesna.su02:31

В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска

31 канал Челябинска01:35

«Как будто светящийся поезд»: фотограф снял рой спутников Starlink над Свердловской областью

Екатеринбург Онлайнвчера в 22:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

Пилот Red Bull Racing Пьер Гасли показал в квалификации в Монако пятое время, что стало для него лучшим результатом сезона, однако стартовать ему придётся восьмым.
Обновлено вчера в 12:33
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Обновлено в 01:34
Происшествия

В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, написала телеведущая на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Кино

Алтайский священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Обновлено вчера в 23:30
Авто

Названы самые красивые кабриолеты

Стоит отметить, что любой автомобиль итальянского бренда можно назвать эффектным. Вот и открытая версия 4С не исключение.
Обновлено в 03:24
Хоккей

Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

Обновлено в 02:42
Единоборства

Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA

Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
Обновлено в 01:12
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка

Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот

Обновлено в 02:00
Наука

В Австралии найдены выделяющие золото грибы

Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Футбол

Уткин: «Тренер „Барселоны“ - физрук, команда беспомощна, а Месси - это только разговоры»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин подверг серьёзной критике "Барселону" после проигранного каталонцами финала Кубка Испании, где они уступили со счётом 1-2 "Валенсии" Дениса Черышева.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илон Маск
Американский инженер
Американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное