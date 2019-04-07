Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолетыLenta.ru 06:17
В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением. Он рассказал, что это произошло вечером в субботу, 6 апреля.
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Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
«Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих AFRICOM, временно передислоцирован из Ливии в связи с условиями безопасности», — говорится в Twitter командования.
Обновлено в 07:09
Космос
Названа дата очередного запуска спутника ГЛОНАСС-М
Очередной запуск навигационного спутника ГЛОНАСС-М планируется осуществить с космодрома Плесецк уже 13 мая.
Обновлено в 01:17
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Религия
Акцию против сноса крестов в Куропатах проводит белорусская оппозиция в центре Минска
Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, где он сейчас находится – неизвестно.
Обновлено в 07:01
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 06:10
Энергетика
Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке цен
Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено 05 апреля в 06:24
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Порошенко заявил, что Украине не нужен президент-слабак
Проигравший первый тур выборов главы государства артисту Владимиру Зеленскому президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы Киев шел европейским путем и не подпал под "имперское влияние" России.
Обновлено в 06:45
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Париже сняли на видео
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
В Бразилии рано утром 6 апреля обвалился мост через реку Можу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Спорт
Лыжник Вылегжанин победил в марафоне классическим стилем на ЧР
Обновлено в 08:13
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56