В небе над Москвой опасно сблизились самолетыLenta.ru 06:17

В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением. Он рассказал, что это произошло вечером в субботу, 6 апреля.

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

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