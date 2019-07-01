В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты 18:34

Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.

В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы

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