Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты 18:34
Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском
Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Общество
Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий
Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
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Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Технологии
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
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Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 11:13
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала своим поклонникам о своих «пороках», от которых она не может избавиться уже долгие годы.
Обновлено в 12:56
Энергетика
Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями
Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено в 05:32
Общество
Жители села Шебунино получат новую новогоднюю елку
Глава района призвал жителей села уже сейчас подумать над проектами и предложил шебунинцам для рассмотрения в качестве идей строительство бани и нового водозабора.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Экс-глава ЦРУ не считает конфликт в Донбассе замороженным
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус считает, что ситуация в Донбассе не является замороженной.
Обновлено в 12:22
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»
Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе презентовали новую форму французского "Пари Сен-Жермен", сообщает Sport24.
Обновлено в 21:35
Экономика
Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено в 19:30
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика
РОАД обратилась к коллегам с просьбой поддержать компанию «Рольф»
Следствие считает, что в 2014 оду Сергей Петров — фактический владелец и руководитель компаний «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской Panabel — вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel.
Обновлено в 22:16
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 18:33
Политика
Соловьев посмеялся над отказом Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 18:17