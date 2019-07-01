Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты 18:34
Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Обновлено в 19:42
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на метр за ночь – до 13 метров
Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна упал на метр за ночь 30 июня – с 14 до 13 метров, по данным на 6 утра, сообщается 30 июня на сайте администрации муниципалитета.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Спорт
Уимблдон-2019: «голые» ракетки, крыша над кортом и новые технологии
Перерабатываемые бутылки и "голые" ракетки Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) недавно объявил, что стал подписантом плана действий ООН "Спорт для климата", и потому намерен усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава вспомнила свое неудачное свидание
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
«Вот это орех»: Нюша разгорячила публику снимком с пляжа
Поклонников взбудоражил снимок певицы в купальнике. Многие написали комплименты в адрес фигуры артистки, отдельно отметив её крепкий тыл.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Энергетика
Сегодняшнее число
51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Общество
Арендаторы пригрозили многомиллиардными потерями от запрета рубок леса на Алтае
По подсчетам "Алтайлеса", государство и бизнес потеряют 280 млрд рублей, если полностью прекратить рубки в ленточных борах Экс-глава управления лесами (2005-2012 годы), а ныне президент Союза организаций лесной отрасли "Алтайлес" Михаил Ключников заявил, что из-за запрета рубить лес в ленточных борах Алтайского края арендаторы и государство потеряют почти 280 млрд в ближайшие 40 лет.
Обновлено в 20:09
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Экономика
GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)
В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
Общество
В Иркутской области начались выплаты пострадавшим от наводнения
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что начали переводы компенсаций пострадавшим от паводков.
Обновлено в 03:53
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика
Финляндия стала председателем ЕС
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Футбол
Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам
Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18