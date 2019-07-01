Армия и оружие

В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты 18:34

Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.
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Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском

Вести.Ru18:56

В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска

РИА Новости18:07

СМИ: Мощные взрывы произошли в небе над Дамаском

RT на русском18:05

Серия мощных взрывов прогремела в Дамаске

Московский Комсомолец18:02

Мощные взрывы прогремели в небе над столицей Сирии

РЕН ТВ17:55

В Дамаске прогремел мощный взрыв

Известия17:43

Мощные взрывы прогремели в Дамаске

Газета.Ru18:06
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на метр за ночь – до 13 метров

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна упал на метр за ночь 30 июня – с 14 до 13 метров, по данным на 6 утра, сообщается 30 июня на сайте администрации муниципалитета.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Спорт

Уимблдон-2019: «голые» ракетки, крыша над кортом и новые технологии

Перерабатываемые бутылки и "голые" ракетки Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) недавно объявил, что стал подписантом плана действий ООН "Спорт для климата", и потому намерен усилить борьбу с загрязнением окружающей среды.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава вспомнила свое неудачное свидание

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

«Вот это орех»: Нюша разгорячила публику снимком с пляжа

Поклонников взбудоражил снимок певицы в купальнике. Многие написали комплименты в адрес фигуры артистки, отдельно отметив её крепкий тыл.
Обновлено в 13:00
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Энергетика

Сегодняшнее число

51,4 процента составил годовой рост чистого финансового результата российских компаний в январе—апреле 2019 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 18:01
Общество

Арендаторы пригрозили многомиллиардными потерями от запрета рубок леса на Алтае

По подсчетам "Алтайлеса", государство и бизнес потеряют 280 млрд рублей, если полностью прекратить рубки в ленточных борах Экс-глава управления лесами (2005-2012 годы), а ныне президент Союза организаций лесной отрасли "Алтайлес" Михаил Ключников заявил, что из-за запрета рубить лес в ленточных борах Алтайского края арендаторы и государство потеряют почти 280 млрд в ближайшие 40 лет.
Обновлено в 20:09
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Экономика

GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog)

В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 18:15
Общество

В Иркутской области начались выплаты пострадавшим от наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что начали переводы компенсаций пострадавшим от паводков.
Обновлено в 03:53
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
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