В небе над Дамаском прогремели мощные взрывыАргументы и Факты 18:34

Мощные взрывы прогремели в небе над Дамаском в понедельник, 1 июля, около половины первого ночи по местному времени, сообщает РИА Новости.

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