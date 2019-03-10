Происшествия

В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбыВести.Ru 08:39

Полиция и Национальный центр разведки Испании, совместно расследующие нападение на посольство КНДР в Мадриде феврале этого года, до сих пор не установили личности нападавших. Об этом пишет испанское издание El Confidencial.
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США заподозрили в организации нападения на посольство Северной Кореи

Lenta.ru09:34

В нападении на посольство КНДР подозревают американские спецслужбы

Вести.Ru08:39

СМИ: спецслужбы США могли участвовать в атаке на посольство КНДР в Мадриде

РИА Новости07:34

СМИ узнали о возможной причастности США к нападению на посольство КНДР

РБК07:12

США подозревают в нападении на посольство КНДР в Мадриде

News.ru05:55

СМИ: к налету на посольство КНДР в Мадриде могут быть причастны спецслужбы США

ТАСС05:28

В причастности к налёту на посольство КНДР в Мадриде заподозрили спецслужбы США

Говорит Москва05:54
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия

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Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли «Уфу» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
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Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
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Динамо — Спартак 0:1 (2-й тайм)

Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" устроили акцию протеста из-за перенесенного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", который должен был пройти на новом стадионе в Петровском парке.
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Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
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