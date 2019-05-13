В награждении «Зенита» принял участие президент РФС Александр ДюковПетербургский дневник вчера в 14:21

После награждения золотыми медалями команды, Александр Дюков вручил капитанам «Зенита» Александру Анюкову и Браниславу Ивановичу кубок чемпионов России, который передан клубу на вечное хранение после завоевания пятого титула.

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Технологии Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».

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Экономика Пакистан получит $6 млрд от МВФ Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.

Экономика Россию вновь ждет богатый урожай зерна USDA прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т. Российский Минсельхоз пока сохраняет мартовский прогноз – примерно 118 млн т (+5% к 2018 г.), в том числе 75–78 млн т пшеницы.

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