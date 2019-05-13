Футбол
В награждении «Зенита» принял участие президент РФС Александр ДюковПетербургский дневник вчера в 14:21
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
|30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
|32′
|32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
|38′
|43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
|50′
|60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|61′
Эмильяно Ариэль Ригони
|62′
Олег Шатов
Роберт Мак
|68′
|70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
|73′
|75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
|83′
Эльмир Набиуллин
|84′
Себастьян Дриусси
|86′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
15
Набиуллин
25
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
11
Дриусси
2 ×
22
Дзюба
24
Ригони
35
Акинфеев
2
Фернандес
17
Сигурдссон
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
42
Щенников
8
Влашич
9
Чалов
11
Эрнандес
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
После награждения золотыми медалями команды, Александр Дюков вручил капитанам «Зенита» Александру Анюкову и Браниславу Ивановичу кубок чемпионов России, который передан клубу на вечное хранение после завоевания пятого титула.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дюков: «Поздравляю „Зенит“ с заслуженной победой в чемпионате России, с возвращением в ЛЧ»
Sport24.ruвчера в 14:15
Александр Дюков: «Семак доказал, что готов быть во главе большой команды»
Спорт-Экспрессвчера в 14:35
Александр Дюков: Руководство «Зенита» уверенно управляло тренерской карьерой Семака
Спорт день за днемвчера в 15:04
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Хоккеист Блажиевский покинул расположение сборной России
Защитник Артём Блажиевский покинул расположение сборной России по хоккею перед матчем с Чехией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 05:37
Технологии
Китайские хакеры 9 лет воровали данные у российских госструктур
Positive Technologies, специализирующаяся на информационной безопасности, и «Лаборатория Касперского» обнаружили кибергруппировку, которая уже минимум 9 лет ворует данные предприятий, в том числе и из России, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:19
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Следствие идентифицировало почти всех погибших в катастрофе SSJ-100
Следствие провело молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших при жесткой посадке самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 05:57
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Экономика
Пакистан получит $6 млрд от МВФ
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Россию вновь ждет богатый урожай зерна
USDA прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна – кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т. Российский Минсельхоз пока сохраняет мартовский прогноз – примерно 118 млн т (+5% к 2018 г.), в том числе 75–78 млн т пшеницы.
Обновлено вчера в 17:33
Интернет
«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений
«ВКонтакте» начал эксперимент в Казахстане по отключению личных сообщений для части пользователей, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.
Обновлено в 06:02
Футбол
Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Директор «Говорит Москва» уверен, что тело Доренко кремируют
Директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов полагает, что тело журналиста и главреда радиостанции Сергея Доренко кремируют.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Шестеро участников ОПГ в Иркутске пойдут под суд
Следствие считает, что в ОПГ состояло 10 постоянных и 4 временных члена в возрасте от 22 лет до 41 года.
Обновлено в 03:52
Общество
В МВД Мордовии признали одинаковые портреты на «Бессмертном полку»
Глава МВД Мордовии и республиканский прокурор несли портрет одного и того же человека на акции "Бессмертный полк", потому что министр внутренних дел Юрий Арсентьев разрешил своим друзьям нести фотографию своего деда.
Обновлено вчера в 15:54
Наука
Отдельная часть головного мозга отвечает за распознавание покемонов
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Происшествия
Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь
Житель Красноярского края до смерти забил восьмимесячную дочь, которая раздражала его своим плачем.
Обновлено в 05:14
Футбол
Айртон: «В Бразилии после чемпионата мира стало только хуже»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон рассказал, какие изменения последовали в его стране после проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.
Обновлено в 06:02
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Общество
Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг
В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.
Обновлено в 04:51