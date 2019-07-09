Спасатели локализовали пожар в Музыкальном театре. Общая площадь, охваченная огнем, составила 350 кв. м, сообщили РБК Ростов в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Как отметил представитель ведомства, информация о локализации поступила в 19:05.

В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре

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