Происшествия
В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожарRT на русском 13:28
В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о возгорании кровли местного музыкального театра. По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
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Религия
Бывший ректор Петербургской духовной академии займется молодежью
Иеромонах Силуан (Никитин) назначен новым ректором Петербургской духовной академии.
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Политика
Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
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Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
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Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
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Происшествия
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В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
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Политика
В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
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ЖКХ
Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
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Армия и оружие
Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол
Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»
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Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
Политика
Акция у парламента в Тбилиси продолжается 20-й день
Обновлено в 13:22
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
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Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
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Теннис
Украинка Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона
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Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
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Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой женщине
В ходе потасовки политик ударил женщину. Она упала, после чего была госпитализирована.
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Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
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Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 24
В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
Обновлено вчера в 22:55
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
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