Происшествия

В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожарRT на русском 13:28

В ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о возгорании кровли местного музыкального театра. По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
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Пожар в Музыкальном театре Ростова потушен

Блокнот Ростов-на-Дону13:10

В Ростове-на-Дону загорелась кровля музыкального театра - ВИДЕО

1rnd.ru12:03

Возгорание на крыше театра в Ростове-на-Дону полностью ликвидировано

ТАСС12:55

В Ростове загорелась кровля Музыкального театра

Donnews.ru10:24

В Ростове локализовали пожар на крыше музыкального театра

Donday.ru13:04

Здание Музыкального театра горит в Ростове

161.ru10:09

Пожар в в ростовском музыкальном театре потушили

РИА Новости14:03
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Происшествия

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Политика

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Происшествия

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В начале июня 2019-го, отвечая на заданный на Петербургском экономическом форуме вопрос, президент России Владимир Путин пояснил, почему руководителя Baring Vostok Майкла Калви выпустили под домашний арест, тогда как Дельпаль остался в СИЗО.
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ЖКХ

Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города

Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
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Авто

Названы самые популярные автомобили со средней ценой 2 млн рублей

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Армия и оружие

Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе

Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол

Эрнани сменит «Зенит» на «Парму»

Обновлено в 11:55
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

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Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

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Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 11:12
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Акция у парламента в Тбилиси продолжается 20-й день

Обновлено в 13:22
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
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Шоу-бизнес

Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже

Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
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В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus.
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Украинка Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона

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Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
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В ходе потасовки политик ударил женщину. Она упала, после чего была госпитализирована.
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Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
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В Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего во время паводка, таким образом, число жертв стихийного бедствия возросло до 24.
Обновлено в 11:29
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Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
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