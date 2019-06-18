Происшествия

В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыскиКоммерсантъ 07:54

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Президент Научно-производственной группы "ИнОйл"...
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