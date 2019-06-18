Происшествия
В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыскиКоммерсантъ 07:54
ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Общество
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Общество
Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан
Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.
Обновлено вчера в 06:35
Космос
В приложении с дополненной реальностью воссоздали высадку человека на Луну
В США разработали приложение, в котором можно посмотреть высадку человека на Луну с дополненной реальностью.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.
Обновлено в 21:41
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика
Украину призвали покупать оружие у США
Украина должна приобретать оружие и военную технику у США, заявил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово
Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено в 09:44
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены дерзкими перехватами России самолетов ВВС США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов прокомментировали ситуацию с недавними перехватами американских военных самолетов российскими истребителями.
Обновлено в 09:36
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций против России
Обновлено в 21:24
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Экономика
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей - исследование
Россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей, сильнее всего вырос объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды — на 42%, сказано в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Обновлено в 20:15
Баскетбол
Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2019 года
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило список лучших смартфонов, куда попали новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi.
Обновлено в 02:38