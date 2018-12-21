Транспорт
Проезд в московском транспорте подорожает с января
Проезд в московском транспорте подорожает с январяРоссийская газета08:22
"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей. Безлимит на 30 суток подорожает с 2 075 до 2 170 рублей, а на 90 дней - с 5 190 до 5 430 рублей.
Российская газета08:22
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