"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей. Безлимит на 30 суток подорожает с 2 075 до 2 170 рублей, а на 90 дней - с 5 190 до 5 430 рублей.

Проезд в московском транспорте подорожает с января

Транспорт Транспорт На МЦД построили новый участок железной дороги

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Транспорт Транспорт ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.

Транспорт Транспорт В ТиНАО запустили 13 новых автобусных маршрутов Mossovetinfo.ru – Сразу 13 новых автобусных маршрутов запустили в ТиНАО 21 декабря, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Транспорт Транспорт Москва получит девять мостов в 2019 году Строительство девяти мостовых сооружений планируют начать в столице в следующем году.

Транспорт Транспорт В Петербурге ночью на КАД с трассой ЗСД закроются два съезда Ограничения движения автотранспорта связаны с работами по замене дорожных знаков В Санкт-Петербурге на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом в ночь на 23 декабря перекроют два съезда.

Транспорт Транспорт Аэропорт «Симферополь» возобновил работу после тумана

Транспорт Транспорт Две станции фиолетовой ветки закрывали из-за сломавшегося поезда Сегодня, 21 декабря, с 09:27 из-за технической неисправности состава закрыты станции метро «Бухарестская» и «Международная».

Транспорт Транспорт Петербуржцев предупредили о пробках в преддверии Нового года Жителей и гостей города на Неве предупредили о росте загруженности дорог в преддверии Нового года.

Транспорт Транспорт За 11 месяцев аэропорт Пулково увеличил пассажиропоток на 12% С января по ноябрь аэропорт Пулково обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Транспорт Транспорт Центральные улицы Кургана отремонтируют в 2019 году Около 100 млн рублей потратят на коммуникации и ливневую канализацию. В течение трех лет улицу планируется обустроить полностью.

Транспорт Транспорт Дорожники отремонтировали 10 км трассы «Амур» в Забайкалье Справка: Общая протяженность автодороги "Амур" Чита-Хабаровск, находящейся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Забайкалье", составляет 741 км, 75% из которых соответствуют нормативным требованиям.

Транспорт Транспорт Военно-Грузинскую дорогу расширили до шести полос Полукилометровый участок трассы, ведущий к пункту пропуска «Верхний Ларс» расширен с двух до шести полос, сообщает Упрдор «Кавказ».