Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыскиREGNUM 04:39
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
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Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Наука
В России разработали магнитный холодильник
Холодильник нового поколения, работающий не на жидкости, переходящей в газ, а на магнитном металле, разработали российские инженеры.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Экономика
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет повышено с 2020 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть вопрос повышения пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 02:51
Футбол
Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Культура
В Краснодаре открыли памятник участковому Анискину
Новый памятник 17 апреля установили на центральной алле вуза у главного входа, сообщает пресс-служба Краснодарского университета МВД.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Позже отец Началовой говорил, что у него нет претензий к докторам. В той ситуации они сделали все, что могли, чтобы спасти его дочь.
Обновлено вчера в 22:20
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Политика
Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Футбол
Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
Обновлено в 04:41
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Кино
DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»
Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено 16 апреля в 17:21