Транспорт

В московском метро произошел сбой на двух ветках
Российская газета
01:49

С серьезными проблемами столкнулись сегодня утром пассажиры московского метро. Технический сбой произошел сразу на двух загруженных направлениях. Сначала около 8:30 встал южный участок Замоскворецкой линии.
Российская газета01:49

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На двух ветках московского метро произошли сбои в движении поездов

РИА Новости01:58

Поезда метро застряли на станциях «Технопарк» и «Котельники»

Комсомольская правда02:15

Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

Интерфакс01:55

Движение поездов Замоскворецкой линии от «Орехово» до «Автозаводской» восстановлено

Вечерняя Москва01:32

Движение на зеленой ветке московского метро восстановлено после сбоя

ТАСС01:52

Движение на всех линиях метро ввели в график

Москва 2402:39

Московский метрополитен: Задержки на зеленой ветке произошли по техническим причинам

Агентство Москва02:53
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Транспорт

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

Обновлено в 02:49
Транспорт

ГИБДД «ополчилась» на автошколы

Представители ГИБДД заявили, что в последние годы качество подготовки новых водителей заметно ухудшилось, передаёт Коммерсант.
Обновлено в 02:50
Транспорт

Электробусы начали курсировать по третьему маршруту в Москве

Обновлено в 02:52
Транспорт

Информационные стикеры появились на ступенях эскалаторов метро

На ступенях эскалаторов Московского метрополитена начали размещать стикеры с информацией для пассажиров.
Обновлено в 02:51
Транспорт

Собянин отказался считать платные парковки источником дохода

Платные парковки не являются для Москвы источником дохода, заявил 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями бизнеса, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 01:36
Транспорт

Петербуржцы прокатятся на троллейбусе №37 в новогоднюю ночь

В праздничные ночи продолжит работать петербургский метрополитен.
Обновлено в 02:44
Транспорт

Аэропорт Казани впервые перевез 3 млн пассажиров

Обновлено в 01:37
Транспорт

В Омске снизят стоимость проезда для пенсионеров и школьников

Депутаты Горсовета утвердили изменение стоимости проезда в муниципальном городском транспорте.
Обновлено в 02:53
Транспорт

В Бурятии ремонтируют мост возле Выдрино

Мост будет введён в эксплуатацию в октябре следующего года В Бурятии продолжается капительный ремонт через реку Выдринная на 200 км трассы Р-258 "Байкал" в Кабанском районе.
Обновлено в 02:47
Транспорт

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы между Якутском и Москвой

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные прямые рейсы между Якутском и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.
Обновлено в 02:27
Транспорт

Власти Ростова не нашла нарушений в работе транспорта на Темернике

Утром во вторник, 11 декабря, в Ростове прошла внеплановая проверка работы автобусов в микрорайоне Темерник.
Обновлено в 02:43
Транспорт

«80% делают ошибку»: в сети обсуждают вопрос из экзамена по ПДД

В сети появились записи, где утверждают, что вопрос составляет сложность для большинства и лишь 20% отвечают сразу верно.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Трассы Алтайского края перекроют из-за военных колонн 11 и 12 декабря

Сегодня, 11 декабря, и завтра, 12 декабря, в Алтайском крае на некоторых трассах временно ограничат движение в связи с плановым прохождением по дороге военных колонн.
Обновлено в 02:36
Транспорт

Новосибирск встал в пробках во время эстафеты огня

Напомним, что 11 декабря Новосибирск принимает эстафету огня Универсиады.
Обновлено в 02:34
Транспорт

В декабре в Чебоксарах будет запрещен поворот налево с Московского проспекта в направлении улицы Академика Крылова

До конца года на Московском проспекте г. Чебоксары будут установлены знаки, информирующие о запрете поворота налево рядом с главным корпусом ЧГУ им. И.Н. Ульянова в направлении улицы Академика Крылова.
Обновлено в 02:53
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