С серьезными проблемами столкнулись сегодня утром пассажиры московского метро. Технический сбой произошел сразу на двух загруженных направлениях. Сначала около 8:30 встал южный участок Замоскворецкой линии.

В московском метро произошел сбой на двух ветках

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