Транспорт
В московском метро произошел сбой на двух ветках
В московском метро произошел сбой на двух веткахРоссийская газета01:49
С серьезными проблемами столкнулись сегодня утром пассажиры московского метро. Технический сбой произошел сразу на двух загруженных направлениях. Сначала около 8:30 встал южный участок Замоскворецкой линии.
Российская газета01:49
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Московский метрополитен: Задержки на зеленой ветке произошли по техническим причинам
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