Происшествия
В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях
В московском метро назвали причины сбоев на двух линияхРБК03:08
Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, который произошел утром 11 декабря, стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.
РБК03:08
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Cбой в московском метро 11 декабря 2018 года: движение поездов восстановлено
Комсомольская правда03:02
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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