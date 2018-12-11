Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, который произошел утром 11 декабря, стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

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