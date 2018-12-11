Происшествия

В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях
РБК
03:08

Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, который произошел утром 11 декабря, стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.
РБК03:08

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В метро Москвы восстановили движение после сбоя на двух ветках

RT на русском03:17

Движение по двум линиям московского метро восстановлено после сбоя

Коммерсантъ03:14

Метрополитен назвал причины утренних сбоев на 2 ветках

РИАМО03:09

В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях

РБК03:08

Cбой в московском метро 11 декабря 2018 года: движение поездов восстановлено

Комсомольская правда03:02

На двух линиях метро Москвы восстановлено движение

Российская газета03:00

Московский метрополитен: Причиной задержки поездов на фиолетовой ветке стало удержание дверей

Агентство Москва02:48
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