Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездовRT на русском 14:19
Ранее заместитель мэра, глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что расследованием причин инцидента на Солнцевской линии столичного метро занимается специальная экспертная комиссия. По словам Ликсутова, эвакуация 1041 пассажира из трёх составов метро заняла более трёх часов.
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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро полностью восстановлено
Агентство Москва16:52
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