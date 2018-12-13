Происшествия
В московском Театре сатиры нашли труп
В московском Театре сатиры нашли трупГазета.Ruвчера в 22:12
В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры", - рассказал источник.
Газета.Ruвчера в 22:12
с чего всё началось
Тело мужчины обнаружено в здании Театра сатиры в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Агентство Москвавчера в 19:59
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