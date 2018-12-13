Тело мужчины обнаружено в здании Театра сатиры в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В здании Московского академического театра сатиры найдено тело мужчины, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры", - рассказал источник.

Происшествия Происшествия При крушении поезда в Анкаре ранены более 40 человек, есть погибшие

Происшествия Происшествия Напавшие на силовиков в Ингушетии нейтрализованы Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии нейтрализованы ответным огнём, сообщили в МВД республики.

Происшествия Происшествия Во Франции погиб участник протестов «желтых жилетов» Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции увеличилось до шести человек. Акции продолжаются с середины ноября.

Происшествия Происшествия В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуировали 118 горняков

Происшествия Происшествия Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях Истребитель Hawker Hunter, задействованный в учениях подразделения ВВС национальной гвардии США, упал в океан.

Происшествия Происшествия Все станции метро Петербурга проверили после разговора двух девушек Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 в среду женщина-диспетчер метро рассказала полицейским, что ее коллега, инспектор службы транспортной безопасности, на входе в станцию «Автово» услышал странный разговор двух девушек.

Происшествия Происшествия В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Дон» в Краснодарском крае, десять человек госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Происшествия Происшествия Суд арестовал недвижимость генерала СК Дрыманова Лефортовский суд Москвы наложил арест на недвижимость генерала экс-руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Александра Дрыманова в Тульской области.

Происшествия Происшествия В Челябинске начали проверку после ДТП со школьницей на иномарке СК начал доследственную проверку по факту ДТП с 15-летней школьницей, которая сбила сотрудника ДПС, а сотрудники ГИБДД не зафиксировали факт ДТП, сообщило в среду СУСК по региону.

Происшествия Происшествия На Ямале в сгоревшем после ДТП автомобиле погибли два человека От удара УАЗ загорелся, в результате находившиеся в автомобиле два человека погибли, еще двое были госпитализированы в больницу.

Происшествия Происшествия Загоревшийся в Москве склад приехали тушить два пожарных поезда Пожар на складе на востоке Москвы тушат 16 единиц техники, 50 человек личного состава МЧС и два пожарных поезда.

Происшествия Происшествия В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем

Происшествия Происшествия В Чечне около 100 тыс. человек остались без электроснабжения Около 100 тыс. человек остались без электроснабжения в трех районах Чечни, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Происшествия Происшествия Бастрыкин провел встречу с гражданами Председатель СК РФ Александр Бастрыкин встретился с заявителями в общероссийский день приема граждан, по итогам встречи ряд дел поставлены на контроль ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.