В московской школе произошла массовая драка третьеклассниковРБК 03:24

В Москве после массовой драки школьников трех девочек увезли в больницу. Как стало известно РЕН ТВ, конфликт начался у 3-классников. У двух пострадавших закрытые травмы живота, у третьей – черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

с чего всё началось

В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3-го «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

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