В московской редакции «Росбалта» прошли обыскиRT на русском 07:35

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства. При этом, по словам редактора, «Росбалт» не проводил расследований в отношении бизнесмена и не публиковал о нём статьи.

Экономика Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Политика Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Политика Коломойский нанёс удар под дых падающему Порошенко Решение отобрать банк у Коломойского было ранее инициировано лично Петром Порошенко.

Происшествия Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Космос Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Заместитель генпрокурора Иван Сыдорук ушел в отставку Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук написал рапорт об уходе по собственному желанию, он выходит на пенсию, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Энергетика Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.

Культура Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.

Происшествия ВС отклонил иск обвиняемого по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 18 апреля Верховный суд РФ отклонил иск обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» Сергея Генина.

Происшествия В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Армия и оружие ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата «Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.

Происшествия В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.