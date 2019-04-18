Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыскиRT на русском 07:35
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства. При этом, по словам редактора, «Росбалт» не проводил расследований в отношении бизнесмена и не публиковал о нём статьи.
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Политика
Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Политика
Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России
Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов.
Обновлено в 08:04
Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский поддержал легализацию марихуаны и проституции на Украине
Бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 05:07
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 рубля 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Футбол
Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле
«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Александр Шестун пережил остановку сердца
Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли
Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Lenovo Z6 Pro получил четверную основную камеру
Самой главной новостью становится тот факт, что Lenovo Z6 Pro получил четверную основную камеру, тогда как ранее упоминалось только об одном модуле.
Обновлено в 08:03
Интернет
В работе Google произошел массовый сбой
В ночь на четверг наблюдался массовый сбой в работе поисковика Google и почтовой службы Gmail.
Обновлено в 01:52
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Политика
В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Наука
Ученые рассказали, как вычислить изменщиков по лицу
Ученые из Университета Западной Австралии (Перт) заявили, что в мужчине можно распознать изменщика по лицу.
Обновлено в 02:45
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Баскетбол
Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение правил финансового fair play
Евролига оштрафовала московский баскетбольный клуб ЦСКА на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Обновлено в 07:49