Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
РИА Новости
04:54

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости04:54
с чего всё началось
Как сообщает 18 декабря Следственный комитет
 по Москве, сотрудники больницы на Каширском шоссе в ходе инвентаризации обнаружили в холодильнике три ящика с четырьмя трупами и одной ногой.
Фонтанка.Ру05:32

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