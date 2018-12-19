с чего всё началось

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

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