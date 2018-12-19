Происшествия
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назадРИА Новости04:54
При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости04:54
Оценить
386 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве
Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя автобуса, год назад въехавшего в толпу у станции метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:26
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе
По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия
Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
Обновлено в 02:48
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Татарстане
Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске (Татарстан), сообщил агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в среду.
Обновлено в 05:16
Происшествия
С крыши вестибюля метро «Улица 1905 года» в Москве украли букву М
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Ленобласти пьяный школьник протаранил полицейский автомобиль
Оказалось, что за рулем находится 15-летний школьник, причем, юноша был явно не трезв, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Челябинской области мать заподозрили в убийстве годовалого сына
По данным следствия, днем 18 декабря в квартире дома села Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов
Полицейские задержали в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле семерых мошенников, которые похитили с банковских карт россиян 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Начинающий водитель сбил двух школьников на переходе в Югре
Нетерпеливый водитель, только недавно получивший права, сбил двух школьников на пешеходном переходе в поселке Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой
В Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали шесть человек, об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Подмосковье трех школьниц госпитализировали с отравлением
В подмосковной Балашихе три школьницы были госпитализированы в больницу после отравления сильнодействующим препаратом, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Удмуртии завели дело по факту гибели четырёх человек при пожаре
В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Обновлено в 04:16
Происшествия
34-летняя певица и актриса Анка Поп утонула в машине в Дунае
Румынско-канадская певица, автор песен и начинающая актриса Анка Поп трагически погибла на 35-м году жизни.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В аварии с КамАЗом пострадали 6 человек
В результате случившегося госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 04:27