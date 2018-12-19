Происшествия

В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
РИА Новости
04:54

При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
РИА Новости04:54

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СК начал проверку после обнаружения четырех трупов в холодильной камере московской больницы

Агентство Москва04:17

Центр онкологии опроверг информацию о забытых трупах

Москва 2404:44

Умерли несколько лет назад: в знаменитой онкоклинике нашли неопознанные тела

ТВ Центр03:29

Тела умерших несколько лет лежали в морге онкологического центра

Вечерняя Москва03:17

Онкоцентр им. Блохина передал неопознанные тела правоохранительным органам

ТАСС05:51

В онкоцентре имени Блохина нашли несколько неопознанных тел

Говорит Москва03:59

В Москве найден мертвым 36-летний якутянин

SakhaLife.ru16 декабря в 05:42
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя автобуса, год назад въехавшего в толпу у станции метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:26
Происшествия

ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе

По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия

Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте

Обновлено в 02:48
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Татарстане

Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске (Татарстан), сообщил агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в среду.
Обновлено в 05:16
Происшествия

С крыши вестибюля метро «Улица 1905 года» в Москве украли букву М

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Ленобласти пьяный школьник протаранил полицейский автомобиль

Оказалось, что за рулем находится 15-летний школьник, причем, юноша был явно не трезв, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Челябинской области мать заподозрили в убийстве годовалого сына

По данным следствия, днем 18 декабря в квартире дома села Ларино Уйского района 21-летняя местная жительница нанесла смертельные ножевые ранения годовалому сыну.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Мошенники заработали на вредоносных СМС-сообщениях 18 миллионов

Полицейские задержали в Москве, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле семерых мошенников, которые похитили с банковских карт россиян 18 миллионов рублей.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Начинающий водитель сбил двух школьников на переходе в Югре

Нетерпеливый водитель, только недавно получивший права, сбил двух школьников на пешеходном переходе в поселке Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

В Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали шесть человек, об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Подмосковье трех школьниц госпитализировали с отравлением

В подмосковной Балашихе три школьницы были госпитализированы в больницу после отравления сильнодействующим препаратом, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Удмуртии завели дело по факту гибели четырёх человек при пожаре

В Удмуртии завели уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Обновлено в 04:16
Происшествия

34-летняя певица и актриса Анка Поп утонула в машине в Дунае

Румынско-канадская певица, автор песен и начинающая актриса Анка Поп трагически погибла на 35-м году жизни.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В аварии с КамАЗом пострадали 6 человек

В результате случившегося госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 04:27
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